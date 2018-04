Conferenza e seminario con Andrea Panatta

Sabato 21 e domenica 22 aprile, per la prima volta in Sicilia, sarà a Catania, ospite dell’Associazione Crisalis, Andrea Panatta, uno dei più noti ricercatori che attualmente sono presenti e operano nel panorama della spiritualità in Italia.

Scrittore e formatore, sabato 21 aprile, alle 19, nei locali dell’associazione Crisalis, in via Etnea 424, Panatta terrà una conferenza, per tentare di rispondere ad alcuni interrogativi: “Cosa significa lavorare su di sé? Che cos’è e che ruolo ha la coscienza in questo lavoro? A che serve l'uso dell'energia in un percorso evolutivo? Si può dirigere la propria linea di vita?”. L’ingresso alla conferenza è gratuito.

Lo studioso aiuterà il pubblico a rispondere a questa e ad altre domande attraverso esempi e storie tratte dalla sua grande esperienza in oltre vent'anni di lavoro nel campo dello sviluppo del potenziale umano. Panatta ha, infatti, una vasta esperienza nell'insegnare diverse metodologie per lavorare su di sé, riconoscendo e ampliando il proprio campo di coscienza e imparando a percepire e gestire le cosiddette “energie sottili”.

Domenica 22 aprile, dalle 10 alle 18, sempre in via Etnea 424, Andrea Panatta terrà un seminario, il cui scopo è imparare ad usare gli strumenti della nostra coscienza per dissolvere gli strati della sfocatura inconscia che impediscono di accedere al pieno potenziale di ciò che realmente siamo. Necessaria la prenotazione sia per partecipare alla conferenza sia per il seminario. Per farlo, è necessario telefonare al numero 3408939493 o inviare una mail all’indirizzo associazionecrisalis@hotmail.com.

Andrea Panatta, nato a Roma nel 1973, si occupa da anni di ricerca spirituale, sviluppo del potenziale psichico, discipline energetiche e Qigong. In passato ha studiato e praticato il Pranic Healing di Master Choa Kok Sui, esercitando per diversi anni la funzione di istruttore presso l’Accademia di Pranic Healing di Roma, il Quantum Touch di Richard Gordon, il Sistema Corpo Specchio di Martin Brofman e diverse altre metodologie energetiche e di guarigione psichica. Dal 2008 è counselor e forma­tore, e insegna il corso di Igor Sibaldi I Maestri Invisibili. Dal 2012 insegna alcuni stili di Qigong in piccoli gruppi. Molto conosciuto e apprezzato in Italia, tiene regolarmente seminari e conferenze su argomenti come sviluppo della coscienza, teoria e tecnica del rilascio emozionale e del metodo Yin, potere della mente e molti altri legati alla crescita dell’essere umano e alla concretizzazione delle sue possibilità. E’ autore di “Istruzioni per maghi erranti” (2015 Ed. Spazio Interiore) e “La via della Forza” (2017 Ed. Spazio Interiore).