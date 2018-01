Le attenzioni | Insieme oltre la musica. Un concerto pensato e voluto dalla cantautrice catanese Gabriella Lucia Grasso che, insieme alle sue amiche e compagne di viaggio Caterina-Cat Anastasi-Clap (voce), Emilia Belfiore (violino), Tiziana Cavaleri (violoncello), Giulia La Rosa (voce), Manola Micalizzi Brasil (voce), Concetta Sapienza (clarinetto), Ambra Scamarda (basso), Samuela Schilirò (voce e chitarra), offriranno ognuno con le proprie professionalità ed il proprio strumento, il loro cuore tradotto in musica.

Poco prima del concerto la catanese Egle Doria leggerà ed interpreterà un testo scritto da Maria Giovanna Lauretta ispirato a Le Attenzioni di Maria. Alla fine del concerto una degustazione a cura di Veg Sicilia - Associazione Vegetariani e Vegani Siciliani, che per l’occasione preparerà pietanze vegan ispirate alla tradizione siciliana. Verrà inoltre offerto un bicchiere di vino siciliano dalla Cantina Marilina di Noto.

Il ricavato sarà devoluto all’associazione ANDOS onlus (associazione nazionale donne operate al seno) attiva sul territorio per offrire supporto, aiuto e riabilitazione fisica e psicologica alle donne affette da carcinoma mammario.

Ingresso € 15. Open - Via Porta di Ferro 38, Catania. Per motivi logistici i posti sono limitati. Punti di Vendita Biglietti (disponibili dal 15 dicembre): Sede Operativa Veg Sicilia : Via Umberto, 292 Catania. Open: Via Porta di Ferro, 38 Catania. Info e biglietti WhatApp 3486466703 leattenzioni@gmail.com ; info@vegsicilia.it. Per contatti stampa scrivere a: redazione@vegsicilia.it.