'Le proteine vegetali' Corso di cucina vegan con Martino Beria

Una domenica diversa, da trascorrere in compagnia di Martino Beria. Uno corso dove il maestro spiegherà alcune tecniche di autoproduzione in modo semplice e mostrerà dal vivo come abbinare ingredienti diversi per preparare piatti completi bilanciati nutrizionalmente e sempre diversi tra loro.

Conosceremo l'importanza delle proteine vegetali e le sue maggiori fonti. A tenere il corso sarà lo Chef Martino Beria, in sicilia per due corsi intensi, chef vegano, fondatore del sito veganogourmand.it, esperto di cucina naturale, tecnologo alimentare, consulente per aziende del settore e autore del libro Le Proteine Vegetali edito da Gribaudo.



Durante il pomeriggio lo chef parlerà di come organizzare e vivere una cucina 100% vegetale, individuando quale sia il reale fabbisogno di proteine nella nostra dieta, illustrando quali sono i cibi più ricchi di proteine e realizzando al momento le ricette che poi verranno degustate dai partecipanti.



Durante il corso verrà fornita una dispensa contenente le ricette della serata. LE TEMATICHE: – proteine nell’alimentazione e fabbisogno giornaliero – proteine vegetali vs proteine animali – alimenti vegetali ricchi di proteine – accostamenti e sostituti proteici – ricette proteiche per tutti i giorni – ricette per sportivi – alternative proteiche alla soia e al glutine.

Alla fine degustazione dei piatti realizzati. Il corso ha un costo di 50 euro per i soci, 60 per i non soci Veg Sicilia. Comprenderà il corso teorico e pratico, le dispense online, attestato di partecipazione e degustazione finale.