Guardare la città da una prospettiva diversa. Scoprirne la storia attraverso gli spazi verdi e le loro trasformazioni, avvenute dopo i devastanti eventi naturali del '600. Conoscere i personaggi che in pieno Illuminismo hanno ridisegnato il volto verde di Catania, per renderla una città a respiro europeo. Riflettere su temi di Ecologia Urbana quanto mai attuali e sulla necessità di una maggiore Tutela del Territorio. “Le vie del Verde a Catania” si propone come un ITINERARIO DI TURISMO RESPONSABILE che attraverso parchi, ex orti monastici, viali alberati e antiche ville nobiliari ricostruisce l'identità del giardino siciliano e della sua biodiversità, grazie al minuzioso lavoro di ricerca della biologa Elisabetta Spampinato.

PRIMO TOUR: DOMENICA 10 NOVEMBRE ORE 10:00-12:00 Giardino Bellini ~ Bastione degli Infetti ~ Giardino dell'ex ospedale Vittorio Emanuele. INFO E PRENOTAZIONI: associazione@terradicrianza.it ~ 3409215737. Appuntamento alle ore 9:30 all'ingresso della Villa Bellini (lato via Etnea). Prenotazione obbligatoria entro il giovedì antecedente. Contributo di partecipazione: € 10,00 / gratuito sotto i 13 anni. Con il patrocinio gratuito del Comune di Catania e la collaborazione di Assessorato Ecologia e Ambiente e Assessorato alla Cultura.