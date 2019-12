Le Zagare, “C’è Posta per Babbo Natale": contest con le scuole del territorio etneo

I centri commerciali sono ormai diventati, a tutti gli effetti, centri di aggregazione per eccellenza e con l’avvicinarsi delle feste lo sono ancora di più. Nell’osservare questo fenomeno sempre più crescente quest’anno il Parco Commerciale Le Zagare si è fatto portavoce delle richieste dei bambini e ha fatto in modo di farle pervenire direttamente a Babbo Natale. Il progetto ha ricevuto il plauso dei comuni di San Giovanni La Punta, San Gregorio e Tremestieri, i quali hanno dato il loro patrocinio al progetto e, attraverso un’azione di coinvolgimento delle scuole primarie del territorio etneo, è stato chiesto agli alunni di scrivere in classe una lettera a Babbo Natale nella quale dovevano elaborare una frase che racchiudesse un pensiero dedicato al territorio e arricchirla con un disegno evocativo della festività in questione. I bambini hanno poi fatto pervenire la loro lettera presso il Parco Commerciale e l’hanno imbucata nell’apposita buca presidiata da due Elfi.

Successivamente gli elaborati sono stati postati su Facebook per un contest che ha premiato le prime 10 letterine che hanno ottenuto più like. I vincitori riceveranno, il 21 dicembre, direttamente a casa, la visita di Babbo Natale in persona che porterà loro un regalo, omaggiato dal Parco Commerciale Le Zagare. Inoltre, dal 19 Dicembre al 22 Dicembre dalle ore 16:30 alle 20:00, tutti i bambini partecipanti al contest verranno premiati, presso la galleria, con un omaggio da parte del Parco Commerciale e una degustazione di panettoni offerta dalle aziende Kattuni e Menza. “La nostra Amministrazione - afferma il Sindaco di Tremestieri Etneo Santi Rando - è da sempre al fianco della scuola e supporta tutte le iniziative che stimolino i ragazzi a impegni di natura artistica e culturale. Questa iniziativa del Parco Commerciale Le Zagare è stata da noi patrocinata proprio in quanto recepisce le più autentiche tradizioni del Natale. Scrivere una lettera a Babbo Natale rappresenta infatti la realizzazione di un sogno per i più piccini e stimolare i bambini ad esprimere i loro desideri, e premiarli per il loro impegno è la cosa più bella che si possa fare.” “Congratulazioni ai piccoli vincitori - aggiunge il Sindaco di San Giovanni La Punta Antonino Bellia - che con semplicità hanno saputo esprimere la vera essenza del Natale attraverso i loro elaborati. Sono orgoglioso dei miei piccoli concittadini, fiducioso che loro sapranno essere migliori di noi. Grazie a loro la scuola avrà una nuova biblioteca! Bravi.” “Con il coinvolgimento delle scuole, coordinato dall’Agenzia Famoso, - asserisce la Direttrice Marketing Milena Calì - desideriamo ridare al territorio la consapevolezza che le parole, se espresse con il cuore, possono ancora cambiare il mondo in cui viviamo. Infatti - continua la Dott.ssa Calì - i bambini sono stati capaci di esprimere, attraverso le loro letterine, emozioni, concetti e pensieri che non ci aspettavamo. Proprio per dare forza all’idea che -I bambini possono aiutare altri bambini- il Parco Commerciale Le Zagare, alle prime 3 scuole che complessivamente hanno raggiunto il maggior numero di Like, regalerà una Biblioteca (libri) a ciascuna scuola. Queste iniziative - aggiunge la Dott.ssa Calì - sono fondamentali perché educano alla solidarietà e alla condivisione le giovani generazioni e costituiscono anche un segnale culturale per tutta la società. Azioni di questo genere, attuate da un parco commerciale come Le Zagare da sempre attivo sul fronte culturale, non sono casuali, ma hanno come obiettivo quello di migliorare e costruire, con l’operato e l’impegno fattivo, l’intervento nella quotidianità. Inoltre fanno ben sperare sul nostro futuro e su quello del nostro pianeta, in quanto la fiducia riposta nei nostri figli è sicuramente ben custodita e ci porta a riflettere che, per quanto sia difficile e impervio il cammino, è necessario affrontarlo a testa alta per poter lasciare alle nuove generazioni un mondo che li accolga permettendo loro di esprimere le migliori potenzialità senza che rimanga indietro nessuno.” Per restare sempre aggiornati su tutti gli eventi presenti al Parco Commerciale “Le Zagare” è possibile visitare la pagina facebook “Parco Commerciale Le Zagare”.