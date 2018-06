Learn by Movies Speciale - Into the black: inside Spike Lee

Da sabato 23 a mercoledì 27 giugno, alle ore 21, Learn by Movies propone "Into the black: inside Spike Lee", la speciale edizione "summertime" del cineforum dell'Università di Catania. Quest'anno la rassegna è dedicata al celebre regista afroamericano Spike Lee, con cinque proiezioni che si terranno tutte al Chiostro di ponente del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l'Arena - Catania. I film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano. L'ingresso è libero.

Ecco i film in programma: - Sabato 23 giugno: "Do the Right Thing / Fa’ la cosa giusta" (Usa, 1989, 113') con John Turturro e Samuel L. Jackson. - Domenica 24 giugno: "Malcolm X" (Usa, 1992, 201'), con Denzel Washington. - Lunedì 25 giugno: "He got game" (Usa, 1998, 134'), con Denzel Washington. - Martedì 26 giugno: "25th hour / La 25° ora " (Usa, 2002, 134'), con Edward Norton, Philip Seymour Hoffman, Rosario Dawson. - Mercoledì 27 giugno: "Inside man" (Usa, 2006, 129'), con Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster, Willem Dafoe.