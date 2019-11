Leggiamo per legittima difesa

Uno dei compiti del volontario di EMERGENCY è quello di promuovere la cultura di pace e il rispetto dei diritti umani, sui quali Emergency ha fondato il lavoro degli ultimi 25 anni.

È stato fatto tramite concerti, cene, aperitivi, mostre fotografiche ed é giunto il momento di farlo anche in libreria e attraverso i libri: la finestra sulla cultura più grande che abbiamo a disposizione. Le due realtà Legatoria Prampolini/Libreria Vicolo Stretto hanno aperto le porte al gruppo di volontari catanesi con caloroso entusiasmo e, in virtù di questa collaborazione, ci incontreremo per confrontarci su temi come guerra, pace, migrazioni e diritti umani. Il libro scelto per questo primo incontro è "Carnaio" (Fandango Libri) di Giulio Cavalli, giornalista. Gruppo EmergencyCatania. Per info e prenotazioni telefonare 095/3787222 (anche wtasup) o scrivere a stampa@libreriavicolostretto.it.