Leonardo da Vinci: Cinquecento anni dopo (1519-2019)

Da venerdì 5 aprile a mercoledì 8 maggio 2019: mostre – seminari – workshop – performance – concerto. Il progetto predisposto in occasione dell'anniversario leonardesco, come già sperimentato in occasione delle precedenti iniziative monografiche del Teatro Machiavelli, mette in relazione momenti di ricerca artistica e occasioni di approfondimento seminariale con esperti in vari settori disciplinari. Nei locali dello spazio espositivo e in quelli della sala teatrale a partire dal 5 di aprile si svolgeranno seminari, mostre, incontri, laboratori, performance tutti dedicati a Leonardo da Vinci e alla ricchissima serie di temi (arte, tecnologia, progettazione, indagine scientifica e filosofica) che hanno caratterizzato la sua straordinaria attività, capace di anticipazioni e intuizioni proiettate verso il futuro con una audacia che ancora oggi ci sorprende e ci coinvolge.

Il ciclo si concluderà mercoledì 8 maggio con un seminario su Leonardo progettista e inventore. Nel corso dell'intera iniziativa (5 aprile – 8 maggio) saranno proiettati nello spazio-arte alcuni video e documentari su Leonardo da Vinci rari e poco noti al pubblico italiano. Sarà inoltre allestito uno stand libri con le più recenti pubblicazioni leonardesche a cura della Libreria Mondadori di via San Giuliano.

Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione fra il Teatro Machiavelli, la Fondazione Lamberto Puggelli, l'Associazione Ingresso Libero, il Festival Magie Barocche, l'Ateneo di Catania, l'Accademia di Belle Arti, l'Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini, la Bottega d'Arte Cartura, Purquapà e grazie alla generosa disponibilità di numerosi artisti e studiosi che hanno deciso di dare il loro contributo. Per consultare tutto il programma cliccare sul seguente link.