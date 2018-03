'Less is more' di e con Salvatore La Porta

Venerdì 9 marzo 2018, a partire dalle ore 19.30, appuntamento alla Libreria Vicolo Stretto con la presentazione del libro di Salvatore La Porta dal titolo 'Less is more'. Salvatore La Porta è nato e vive a Catania. Ha pubblicato per Villaggio Maori il romanzo In morte di Turi (2008), il racconto Un posto asciutto (2011), la raccolta I racconti di Azina: bicicletta e partigiana (2012) e il saggio Il giradischi trascendente (2015). Insegna varie cose all'Accademia delle Editorie. Accompagna l'autore Erica Donzella.