LET'S TAKE A TRIP - 60's Vinyl Djset. Un viaggio di una notte nella psichedelia degli anni 60 al Baraccio con Arno Terrible (Fr) e Morgan Maugeri (It). I due djs si sfideranno in una battaglia di 45 giri portandoci indietro nel tempo attraverso una selezione di Italian, Soul, Freakbeat&Garage.