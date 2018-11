Reading poetico al Lettera 82 - Lettere d'amore

LETTERE D'AMORE - Reading poetico. Giovedì 29 novembre ore 21. Insieme alle parole di poeti e poetesse, autori e autrici, uomini e donne che ci racconteranno dell'amore di coppia, dell'amore per uno o per tutti, per la carne e per l'anima, per la gloria o per la miseria. Amore sognato, vissuto, anelato, venduto, rincorso, innalzato o umiliato, libero o in catene. L'amore per il reading lo abbiamo sempre avuto. Adesso era tempo di fare... Un Reading sull'Amore. Selezione dei testi e lettura a cura di Luca Lisi, composizioni musicali ed accompagnamento Marco Vismara. Lettera 82 Pub Piazza dell'Indirizzo 11/14 - zona pescheria - Catania. Ingresso libero.