Levante presenta il suo libro a Catania: 13 dicembre Mondadori BookStore

La voce di Levante torna ad incantare, con una storia di amicizia, amore e grandi sogni, che l’artista racconterà a Catania giovedì 13 dicembre presso la libreria Mondadori BookStore di piazza Roma. La presentazione dell’ultimo romanzo di Levante “Questa è l’ultima volta che ti dimentico” (Rizzoli) inizierà alle 16:30 e sarà moderato da Carmelinda Comandatore, Digital Strategist di brand di successo e volti noti del mondo artistico e culturale.

Questa è l’ultima volta che ti dimentico

Per sfuggire agli sguardi e ai giudizi della gente, ma soprattutto per seguire un percorso che, quando volge in alto lo sguardo, vede tracciato tra le stelle, Anna ha imparato a volare via danzando sulle punte: quando balla, nessun posto è troppo piccolo per i suoi sogni grandi. Ma nell’entroterra siciliano il passato ha radici lunghe, che ti tengono ancorata al suolo anche se hai solo quattordici anni e ti senti leggera come una piuma. Per conoscersi davvero, Anna dovrà guardarsi indietro e mettersi in ascolto: solo così potrà abbracciare luci e ombre della propria identità.

Levante

Claudia Lagona, in arte LEVANTE, è una cantautrice siciliana di stanza a Torino. Dopo l’esordio con il singolo Alfonso (2013), ha pubblicato tre album di grande successo, calcato centinaia di palchi in Italia e in Europa ed è stata giudice dell’undicesima edizione del programma tv X Factor. Per Rizzoli ha pubblicato il romanzo Se non ti vedo non esisti.