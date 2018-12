Libò, C’era una volta il Sig. Dell’Oncio: laboratorio per bambini

Delle volte accade che i personaggi escano dai libri per guardarsi un po’ intorno…e se si trovassero davanti un bel gruppo di bimbi che insieme vogliono costruire un giocattolo di legno? Eh si, perché il Sig. Dell’Oncio è proprio un aiutante di Babbo Natale! Una storia illustrata, carta vetrata, colori, filo e trapani a manovella saranno gli ingredienti di un incontro un po’ speciale per introdurre, con l'aiuto di Claudia Barone, i più piccoli alla falegnameria creativa e per ricordare ai più grandi la bellezza delle cose semplici. Laboratorio su prenotazione e a pagamento per bimbi dai 3 ai 7 anni

Prenotazione al numero 095/ 228 9249