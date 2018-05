Libò - Libreria ospiterà l’incontro con una delle autrici del libro "Se Dico No è No"

Libò - Libreria ospiterà l’incontro, organizzato con Smart Kids, con una delle autrici del libro " Se Dico No è No" ( Matilda Editrice ), la scrittrice siracusana Annamaria Piccione. La chiaccherata con l’autrice, condotta dalla giornalista Maria Enza Giannetto, sarà un’occasione per parlare del divertente racconto del piccolo Nico da cui emerge quanto sia importante non rinunciare alla propria unicità e autenticità.

Non è un libro che induce alla disobbedienza ma che invita a riflettere sull'importanza di non rinunciare ai propri desideri più profondi.

È importante guidare bambini e bambine ad avere una voce forte e chiara sui propri diritti, sia affinché nessuno approfitti di loro, sia perché in futuro non diventino adulti/e che approfitteranno degli altri. Evento per bambini dai 3 anni.

Info e prenotazioni scrivendo a info@librerialibo.com o telefonando allo 0952289249.