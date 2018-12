Libò presenta "Perché leggiamo ai bambini?"

Dove si fa promozione della lettura? Il papà lettore Piero Guglielmino, il “raccontatore” Raimondo Vecchio e la libraia Francesca Mignemi raccontano i luoghi in cui far crescere lettori: dalla famiglia al nido, dal nido alla scuola, dalla scuola alla biblioteca e la libreria. Tre voci e tre diverse risposte alla domanda “Perché leggiamo ai bambini?”. Un incontro ricco di domande, un dialogo aperto intorno ad alcuni temi fondamentali per la promozione della lettura: cos’è un libro di qualità, come e cosa leggere ad alta voce, il tempo per leggere, i libri come ponti, la lettura come relazione, ostacoli e difficoltà lungo il cammino.

Piero Guglielmino racconterà il viaggio nelle storie iniziato cinque anni fa con suo figlio Luka. Raimondo Vecchio racconterà l’importanza della voce, il suo potere e il suo valore nelle letture a gruppi di bambini. Francesca Mignemi racconterà come accompagnare i bambini nella loro crescita di lettori autonomi.

Sabato 22 dicembre 2018 dalle ore 19:30 alle 21:00

Libo' Libreria Dei Ragazzi E Degli Errori

Via Matteo Renato Imbriani, 183, 95128 Catania