Presentazione del libro 'Morti di Sicilia ed altre stranezze'

“Morti di Sicilia e altre stranezze” è un’antologia di racconti che include grandi classici, #Verga, #Capuana e #Linares, e inediti di autori contemporanei, #Radice e #De Luca. Cinque storie per raccontare i Morti di Sicilia - in maiuscolo perché differenti da tutti gli altri morti del mondo - che sopravvivono nell’immaginario collettivo tra feste dedicate, manifestazioni bizzarre e riti immemori. I racconti del volume si ispirano alla tradizione orale siciliana che si dispiega, nelle cinque opere, in narrazioni dalle tinte gotiche e surreali. “Morti di Sicilia e altre stranezze” è il secondo volume della collana #mirabilia della Rossomalpelo Edizioni che riporta alla luce, in una chiave accessibile e popolare nei contenuti e nella grafica, il passato più oscuro e tenebroso della Sicilia.