Presentazione del libro 'Rocco Chinnici'

Venerdì 22 giugno 2018, a partire dalle ore 19.30, appuntamento alla Libreria Vicolo Stretto con la presentazione del libro di Donato Di Trapani dal titolo 'Rocco Chinnici'. Ingresso libero. Donato Di Trapani è nipote di Rocco Chinnici e consigliere della fondazione a lui intitolata.

Laureato in giurisprudenza e specializzato in diritto comunitario, ha in seguito intrapreso la carriera musicale e fondato a Palermo la residenza artistica Indigo, in cui lavora come produttore e arrangiatore. Ha curato la seconda edizione del libro L'illegalità protetta (Glifo Edizioni, 2017) che raccoglie scritti e interventi del giudice Chinnici e molteplici contributi e testimonianze sulla figura del magistrato. Ad accompagnare l'autore gli editori Luca Lo Coco e Sarah Di Benedetto.