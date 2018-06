Incontro ed escursione 'Viaggio nella Catania sotterranea'

Appuntamento con un un nuovo Viaggio nella Catania Sotterranea, con il romanzo "Mistero Sotterraneo" e l'associazione "Etna 'ngeniousa". L'appuntamento è giorno 09/06/2018 alle ore 09:30 presso la Libreria Vicolo Stretto, Via Santa Filomena 38, Catania, che ospiterà Clelia Zarbà, l'autrice di Mistero Sotterraneo, e la dott.ssa Matilde Russo, presidente dell'Associazione Etna 'ngeniousa per leggere insieme passi tratti dal romanzo e viaggiare con l'immaginazione, ripercorrendo le strade della florida Catina e, poi, per chi volesse aderire, l'evento proseguirà con la visita dei siti archeologici, guidati dalle suggestione del romanzo e dalle guide professioniste dell'Associazione Etna 'ngeniousa, al prezzo speciale di 5 euro (il tour comprende la visita all'anfiteatro in Piazza Stesicora, le Terme Achilliane e il fiume Amenano). E’ gradita la prenotazione - posti limitati - al numero: Etna ‘ngeniousa 3381441760, Libreria Vicolo Stretto 0952962587.