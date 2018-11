Presentazione del libro 'Volevo essere orfano'

L'associazione culturale Gammazita e Villaggio Maori Edizioni presentano a #PiazzadeiLibri “VOLEVO NASCERE ORFANO. Il Sessantotto raccontato da chi l'ha vissuto. L'ultimo libro della giornalista Patrizia Maltese.

Mercoledì 21 Novembre, dalle ore 19.00 in poi, Piazza dei libri ospiterà l'incontro con l'autrice Patrizia Maltese, accompagnata dagli interventi di Gianni Famoso, insegnante in pensione e di Eliana Rasera, Rete Ecofemminista e fondatrice del Movimento di liberazione della donna (Mld) in Sicilia.

Una lunga intervista ai protagonisti di quello che fu un anno cruciale per l’intera società italiana: il 1968. La grande ondata di cambiamenti culturali e politici, tra bellezza e contraddizioni, raccontata da Marco Boato, Luciana Castellina, Raimondo Catanzaro, Donatella della Porta, Andreina De Tomassi, Lidia Menapace, Tano D'Amico, Loredana Rotondo, Eugenio Finardi, Claudio Lolli, Gianfranco Manfredi, Paolo Pietrangeli, Emanuela Moroli, Chantal Personè.