Mostra 'Lieu-Nonlieu - I non luoghi della mente'

Inaugura Venerdì 23 Novembre dalle ore 12:00 al Museo Emilio Greco di Catania, la seconda edizione della collettiva d’arte contemporanea “Lieu-NonLieu/I non luoghi della mente” organizzata da “Artisti Italiani” e a cura di Benedetta Spagnuolo. L’eclettismo di opere visive conversa con l’atmosfera suggestiva ed accogliente di questa caratteristica location catanese, aperta negli anni ’90 dallo stesso artista Emilio Greco. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dal 24 Novembre al 2 Dicembre 2018.

In questo percorso espositivo si vuole evidenziare non solo la relazione dell’uomo rispetto ai propri spazi e comprendere così similitudini e differenze tra il luogo antropologico, in questo caso in francese “Lieu” e il Non-Luogo, rispettivamente “Non-Lieu”, ma anche la concezione di Luogo interiore e quindi in relazione con se stesso. Molti individui percepiscono più reale e veritiera una situazione dove esiste un vero e proprio “luogo” dove poter relazionarsi e quindi anche “storicizzarsi”, sia con gli altri che con la propria individualità; altri trovano più reale e veritiero un non-luogo, un posto dove l’unica vera relazione è con le abitudini quotidiane, azioni ripetute senza mai sorprendersi, dove tutto si chiude all’interno di uno spazio, come un aeroporto, una stazione, una camera d’albergo. Per catturarne l’essenza della collettiva bisogna attraversare il concetto di luogo e soprattutto quello di non-luogo.

“Con luogo si identifica un ambito spaziale, determinato materialmente o mentalmente. I non-luoghi, in contrapposizione ai luoghi antropologici, sono tutti quegli spazi che hanno la prerogativa di non essere identitari, relazionali e storici; il non-luogo rappresenta la perdita di centralità e di identità di un luogo: un processo che caratterizza la società post-moderna, metropolitana e globalizzata.” Il termine “Non-Luogo” viene definito da Marc Augè “quello spazio dove milioni di identità ed individui si incrociano senza entrare in relazione, mettendo avanti tutte le azioni quotidiane, abitudinarie e consumistiche che questi spazi obbligano le azioni”. I non-luoghi sono prodotti della società, incapace di integrare in sé i luoghi storici che vengono banalizzati e circoscritti in situazioni prive di curiosità ed interesse, quegli spazi insomma che hanno la prerogativa di non essere identitari e relazionali; sono incentrati solamente sul presente e sono altamente rappresentativi della nostra epoca caratterizzata dalla precarietà assoluta, dalla provvisorietà, dal transito e dal passaggio, da un individualismo solitario.

Le persone transitano nei non-luoghi ma nessuno li abita. Rimane interessante il racconto visivo degli artisti davanti, non solo all’azione dei visitatori nei luoghi/non-luoghi, ma anche di se stessi davanti alla loro interpretazione artistica; una doppia evoluzione che crea una sovrapposizione di visioni, reali, irreali, abitudinarie relazioni e conformi accettazioni. Il modo migliore per relazionarsi ai propri “luoghi” quotidiani è conoscere alla perfezione le abitudini dei non-luoghi, una costante dove la personalità si annulla, dove rimane intatta anche la propria ombra e dove si estinguono idee mutevoli. Il non-luogo riconosce in sé il presente, il luogo riconosce in sé il proprio passato, ed è proprio in questo passaggio che l’artista si racconta attraverso il tempo e soprattutto lo spazio, che sia antropologico o non identitario.

Artisti: Pinuccia Alì, Laura Apolonio, Lorella Cerquetti, Veronica Francione, Fernando Gabiani, Michela Menon, Valerio Murri, Federico Pisciotta, Valentina Porcelli, Loredana Raciti, Bruna Rotunno, Daniela Sandroni, Rita Tondo, Rosetta Tronconi, Concetta Vernuccio, Lisa Yachia. Lieu-NonLieu/I non luoghi della mente - II Edizione Collettiva d’arte Contemporanea a cura di Benedetta Spagnuolo. Data: dal 24 Novembre al 2 Dicembre 2018. Vernissage: Venerdì 23 Novembre dalle H. 12:00. Location: Museo Emilio Greco - Piazza S. Francesco d'Assisi, 3, Catania. Orari: Tutti i giorni H. 9:00/19:00 - Domenica e Festivi H. 09:00/13:00. Organizzazione: ARTISTI ITALIANI - arti visive e promozione Patrocinio: Comune di Catania. Media Partners: Edizioni Lapis e Culturame-Webzine di arte e cultura contemporanea.