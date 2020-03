Likantrobike 2020 - Il Barocco a Catania

La 3ª LICANTROBIKE (passeggiata in bicicletta al chiaro di luna per le vie della Città) dell'anno 2020 ci porterà a scoprire altri monumenti del Barocco a Catania, dopo averne già apprezzato alcuni l'anno scorso. Nell’anno 1693 il tremendo terremoto della Val di Noto rase al suolo Catania (16.000 i morti). Il Viceré Uzeda, dovendo affrontare l’emergenza della ricostruzione di 77 città, affidò il compito della riedificazione della Città di Catania al suo Vicario, Giuseppe Lanza, Duca di Camastra. Fu riutilizzato lo stesso sito, per sfruttare le fortificazioni non danneggiate, e alla Città di Catania fu dato un volto tutto barocco, i cui protagonisti furono la fantasia degli scalpellini locali, e una schiera di Architetti. Primo tra questi, l’Abate Giovan Battista Vaccarini – allievo del Bernini - nominato Architetto di Città nel 1730, che unì l’accademismo romano e la libertà della tradizione.

Il punto di ritrovo è fissato a Catania in Piazza Università alle ore 20.30 (ci riconoscerai dalla bandiera FIAB e dai giubbini gialli che portiamo sempre con noi). In caso di ritardo si potrà contattare il 338 7637584 e raggiungerci.

La partecipazione all'evento è GRATUITA. Ogni partecipante è responsabile di se stesso. SOLO i tesserati FIAB godono della Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi. Sia alla partenza che all'arrivo, sarà possibile iscriversi alla nostra Associazione. Per poter partecipare è NECESSARIO effettuare la registrazione. Invitiamo i partecipanti, a REGISTRASI link https://3lb2020.eventbrite.it, per consentirci di rispettare gli orari previsti.