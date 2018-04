Lo Chef Bonetta dell'Oglio porta a Catania la carovana di "Romanzo culinario"

Lunedì 16 aprile, a partire dalle ore 17.30, in esclusiva a Catania per FudOFF, Bonetta dell'Oglio ed Eleonora Lombardo presenteranno "Romanzo culinario. La cucina di Bonetta dell’Oglio, una rivoluzione siciliana" (Edizioni LEIMA). Il libro rappresenta il manifesto rivoluzionario dello chef Bonetta dell'Oglio e l'inno al lusso naturale raccontato dalla giornalista Eleonora Lombardo. Un viaggio nel territorio siciliano alla scoperta di prodotti e progetti di eccellenza locale, corredato da un ricettario innovativo che traduce in versione gourmet i piatti sontuosi della cucina palermitana.

A rendere l'incontro una jam session di cucina, passione e rivoluzione ci penserà Francesco Seminara di Soul Salad, a dare poesia a ogni ingrediente la food blogger Rossana Brancato alias Violetta Candita. A mettere un pizzico di magia e ad ospitare l’evento nell’atmosfera unica di Fudoff, la squadra di Andrea Graziano. FudOff, immerso nel cuore enogastronomico di Catania, in via Santa Filomena 28, è ormai diventato un punto di riferimento per un dopocena di classe o un aperitivo inequiparabile. Ed è qui che, lunedì, sarà possibile partecipare alla “uan special ediscion…buk presentescion & l'ov”.

Bonetta dell’Oglio nasce a Palermo e viene educata a tavola dalla nonna Angelina e al buon gusto da Ada,sua madre. Studia in Inghilterra e dopo anni a restaurare e decorare antichi palazzi, nel 2004 mette la sua abilità manuale e la sua ricercatezza estetica al servizio della cucina gourmet. Diventa patron e chef della Dispensa dei Monsù, che gestisce per dieci anni portandola a ottenere segnalazioni nelle migliori guide internazionali. Una "pasionaria" capace di creare ricette edonistiche come il Sushiliano®, il Sushi Siciliano, ma soprattutto di portare avanti una rivoluzione nelle cucine, e ancora prima nei campi, perché ogni giorno si possa mangiare con le stelle a tavola. È stata una dei protagonisti della seconda edizione italiana della trasmissione televisiva Top Chef.

Eleonora Lombardo è nata a Palermo nel 1978. Dopo la laurea in lettere antiche, ha conseguito il master in “Teoria e tecnica della narrazione” presso la Scuola Holden di Torino. Ha lavorato come autrice in Rai e per il teatro con Emma Dante. Giornalista pubblicista, scrive di cultura per l’edizione siciliana di Repubblica e insegna Racconto per la scuola Holden. di eccellenza siciliana, corredato da un ricettario innovativo che traduce in versione gourmet i piatti sontuosi della cucina palermitana.