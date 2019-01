'Lol Day' a Casetta di Bea

Tantissime attività dedicate alle più simpatiche bambole della storia. Accompagnati dalla Lol gigante Sugar Ivana a disposizione. Area di scambio Lol: Potrete scambiare Lol doppione o altre che non piacciono più ai vostri bambini. Supervisionati da esperti di Lol. Non solo i bambini avranno la possibilità di scambiare i doppioni degli sticker Panini. Laboratorio per la creazione di un 'esclusivo abito per le vostre bambole preparata dagli esperti dello science center LUDUM. Area trucca Lol, i nostri truccatori acconceranno le vostre bambine in stile Lol. Fotoset Lol. Balli, canzoni a tema Lol per tutta la serata. A conclusione mega sorteggio di 2 Lol e un Pet Lol originali. Solo 100 posti disponibili, prenotazione obbligatoria al 3485205905 o al 095382529. Costo del biglietto 10€, dai 6 anni in su.

