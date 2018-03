"Lorem ipsum" - Esposizione collettiva di pittura alla galleria Oz

OZ Galleria d’Arte presenta “Lorem Ipsum”, esposizione collettiva di Pittura a cura di Salvo Russo e Luca Lombardo, realizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Catania e con il Patrocinio del Comune di Nicolosi. La mostra sarà visitabile dal 17 al 31 marzo 2018 presso i locali di OZ Galleria d’Arte, via Etnea 38 Nicolosi (CT). Inaugurazione sabato 17 marzo 2018 dalle ore 19:00 e orari settimanali 10:30 12:30 16:30 20:30 (ingresso gratuito).

Il progetto espositivo vuole rispondere alla frammentazione della comunicazione contemporanea e alla conseguente crisi di identità personale vissuta nel tentativo quotidiano di raccontarsi senza soluzione di continuità su bacheche social e blog. L’esposizione propone uno schema partecipativo dove gli allievi della scuola di Pittura, cattedra del prof. Russo, affrontano la tematica del valore del ispirazione. Un invito ad originalità e coerenza e un confronto con l’attenzione e la capacità di elaborazione del pubblico a partire da un elemento comune: il libro. I testi, romanzi scelti dai giovani artisti come riferimento per il loro lavoro, saranno a disposizione in sala e permetteranno a ogni spettatore, attraverso la lettura, di dialogare più responsabilmente con il lavoro degli autori.

Così alla luce di un esempio concreto di ricerca, analisi e elaborazione si potrà scegliere di seguire la propria capacità di confrontare e rilanciare la propria sensibilità. Artisti in mostra: Maria Agozzino, Kathrin Arona, Marica Aveline, Cinzia Billeci, Jennifer Cali', Francesco Caristia, Martina Compagnone, Deborah D’Agate, Chiara Giulia D’Angelo, Giulia Galvagna, Martina Gentile, Clarissa Guarnaccia, Rachele Gueli, Luana Meli, Giona Messina, Annalisa Moretta, Teresa Musumeci, Giuseppe Patanè, Laura Percolla, Carmelo Petronio, Filippo Pulvirenti, Michela Quattrocchi, Carmelo Russo, Federica Savoca, Sara Sciacca, Veronica Selmi, Priscilla Spatola, Graziamaria Toscano, Giuliana Vitaliti.