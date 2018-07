Lostrea - Aperitivo all'Afrobar

Lostrea | Afrobar OfficialPage. All'interno della meravigliosa location dell'Afrobar OfficialPage nasce Lostrea, un suggestivo lembo di spiaggia attrezzato dove si possono degustare in tutto relax: Molluschi, Crostacei, Specialità Marinare preparate dallo Chef. Tutto questo con un contorno musicale raffinato, che rende la permanenza in riva al mare gradevole e in completo relax. Ingresso libero. Start H. 19:00. Atmosfera Musicale & Dj Set creata da: ▶ PierAngelo Ardini ▶ Giuseppe Torrisi (Sax). Per info e prenotazioni tavoli: Nino Fargione 345 7133484. Tiziana Giliotta 345 8743974. PierAngelo Ardini 368 423090.