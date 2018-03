'Louie VEGA' LIVE al Ma Catania

Ma Catania&Happy Nite presentano il prossimo 31 marzo 2018 la serata dal titolo "LITTLE LOUIE VEGA". Il deejay dei deejay , vincitore del Grammy Award nel 2008 conosciuto ed apprezzato in tutto il globo per la sua straordinaria duttilità sia come producer che da deejay, figlio d'arte e sulla scia mondiale da oltre un quarto di secolo nella House Culture. In lista € 10 entro le ore 23.30.