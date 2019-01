Luci ed ombre al Monastero

Sabato 2 febbraio 2019, in occasione della Notte bianca" per Sant'Agata, si svolgeranno le visite guidate serali del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, un’opportunità per conoscere e scoprire in notturna uno dei conventi più grandi d’Europa. Dalle 20.00 alle 23.00, un tour guidato ogni mezz’ora, le guide di Officine Culturali accompagneranno gli ospiti all’interno del Monastero dei Benedettini: come in un viaggio nel tempo i visitatori si sposteranno dall’epoca dei romani fino ai giorni nostri ripercorrendo più di 2000 anni di storia.

La visita guidata dura un’ora e un quarto circa nella penombra della notte: le guide descriveranno e sveleranno i miti, le leggende e la storia controversa di un’architettura che è ostentazione del potere e del gusto dell’ordine cassinese. Per le visite guidate serali, in occasione della “Notte Bianca” per Sant’Agata, è necessaria la prenotazione ai numeri 0957102767 | 3349242464 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9.00 alle 17:00.