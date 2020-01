Luci e Ombre al Monastero - Le visite guidate serali

Venerdì 24 gennaio 2020 si rinnova l'occasione di conoscere e di vedere il Monastero dei Benedettini in una veste insolita, ovvero con il favore della sera. Ritorna, infatti, il consueto appuntamento con le visite al chiar di luna che sono oramai un must dell'esperienza ai Benedettini. La suggestione della penombra non è comunque d'ostacolo alla completezza del percorso guidato che si svolgerà come sempre lungo entrambi i chiostri, il più antico e il più recente, nei seminterrati del '500 che oggi accolgono una biblioteca con oltre 450.000 volumi e due domus romane, e le cucine costruite sulle sciare laviche del 1669.

Il racconto, dunque, si snoda da tempi remoti quando ancora i Romani abitavano la collina fino ai giorni nostri. Non mancheranno i riferimenti anche alle fonti letterarie che dei monaci ci consegnano un pittoresco affresco di usi e costumi lascivi e corrotti, ma ci sarà anche il tempo per raccontare quanta scienza, filosofia e ingegno abitavano all'interno del Monastero. Le luci e le ombre dei Benedettini, appunto. Insomma un'ora e più di visita guidata in 4 ettari di convento da trascorrere in una delle sere di inverno catanese.

Vi aspettiamo Venerdì 24 gennaio 2020: le visite guidate si svolgeranno alle 20:00 - 20:30 - 21:00 - 22:00 - 22:30 e 23:00 e hanno la durata di 75min circa. Per le visite guidate serali è necessaria la prenotazione ai numeri 0957102767 | 3349242464 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9.00 alle 17:00. Costo del biglietto: http://www.monasterodeibenedettini.it/info-e-contatti/.