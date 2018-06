Luciano Spinelli, il giovane youtuber incontra i fan da Ragazzini Generali

Mercoledì 27 Giugno Luciano Spinelli, Brand Ambassador di Vingino Jeans sarà a Catania da Ragazzini generali, in Corso Italia 222, dalle ore 17.00 per un pomeriggio davvero entusiasmante! Siete pronti ad incontrarlo? Ma c'è di più! Acquista un capo della Collezione Summer Vingino e ricevi il "pass" personale per partecipare al meet&greet, fashion selfie e ricevere l'autografo di Luciano!

Classe 2000, Luciano Spinelli ha pubblicato a dicembre del 2015 il suo primo video sul canale YouTube, che oggi conta quasi 200.000 iscritti e che in pochissimo tempo ha raggiunto 10 milioni di visualizzazioni. Il suo account Instagram vanta oltre 300.000 iscritti e oggi Luciano è tra i principali Muser in Italia, con più di mezzo milione di follower e più di 75 milioni di cuori sull’app Musical.ly.