Ludoteca Cocò - Festa di Carnevale

Festeggia il martedì grasso 13 febbraio 2018 dalle 17.00 alle 20:00. Grande festa in maschera ricca di tanto divertimento. Giochi, musica, balli, canti, truccabimbi, teatrino, palloncini, merenda succosa e gustosa e tanto altro. Prenotate chiamando al numero 0958175940. Costo: 12 euro e per i fratelli 10 euro.



La Ludoteca Cocò è una struttura che si occupa dei bambini dai 3 mesi fino ai 12 anni. Le educatrici sono tutte specializzate e attente a sviluppare i talenti di ogni bimbo. Si svolgono attività laboratoriali (musica, arte, teatro, yoga, ...), doposcuola, feste di compleanno (con offerte e soluzioni molto originali). Per informazioni chiamare il numero 0958175940 - 3384812352. Email: cocoservizinfanzia@hotmail.it. Pagina facebook: Ludoteca Cocò.