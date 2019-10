𝗜𝗹 𝗥𝗼𝗰𝗸 𝘂𝗿𝗹𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗣𝘂𝘁𝗶𝗮 ✰ 𝗧𝗵𝗲 𝗟𝗶𝘃𝗲𝗿𝗽𝗼𝗼𝗹 - 𝗕𝗲𝗮𝘁𝗹𝗲𝘀 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗲 𝗕𝗮𝗻𝗱 ✰ Nati nel settembre 2017 con l’ambizioso progetto di realizzare in maniera più fedele possibile il grande repertorio del più celebre complesso britannico. Uno show caratterizzato dal sound e dalle armonie inconfondibili dei Fab Four, in un viaggio senza tempo tra sperimentazioni rock e psichedeliche che hanno fatto la Storia della Musica. 𝗜𝗻𝗳𝗼 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶: 095 723 30 10 o WhatsApp 392 9065026.