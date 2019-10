𝗜𝗹 𝗥𝗼𝗰𝗸 𝘂𝗿𝗹𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗣𝘂𝘁𝗶𝗮 ✰𝗕𝗲𝗮𝘁 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿✰ Un Viaggio in un periodo di grande fermento musicale, gli anni '60 '70 che emozionerà l'ascoltatore. Portano alla Putia un LIVE di arrangiamenti originali che, rispettando la natura delle songs, accompagna per mano l'ascoltatore in un viaggio emozionante. ◈ 𝗜𝗻𝗳𝗼 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶: 095 723 30 10 o WhatsApp 392 9065026.