✰ COLORINDACO In Rock ✰ Il Rock è morto? Secondo i ColorIndaco no, e il loro live alla Putia è la risposta! Un live che racconta sogni, desideri, rabbia, speranze e rivoluzioni culturali. Il Rock come viaggio tra presente e passato, tra ritmi e stili diversi con intensità' e freschezza unica. ◈ Info e prenotazioni: 095 723 30 10 o WhatsApp 392 9065026.