✰ Joe Billy live ✰ Joe Billy è un Trio Neo-Rockabilly, il loro live dall’animo Blues esplode fino a sfiorare il tagliente “rock and roll punk”. Nasce nell’inverno del 2014 con un progetto Neo-Rockabilly ed in circa 2 anni concludono più di 200 Live.Nel 2016 auto producono il primo album dal Titolo “The Train is Gone”, un viaggio in treno capace di portarti dal Blues del Mississippi fino al Rockabilly di Memphis. ◈ Info e prenotazioni: Tel 095 723 30 10 o WhatsApp 392 9065026.