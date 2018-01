'We still love Pino Daniele' al Ma Catania

Venerdì 12 gennaio 2018, a partire dalle ore 22.30 al Ma Catania, serata dedicata alla musica del grande poeta napoletano che, con la sua voce, ha dipinto note, sensazioni, ricordi ed emozioni. Sul palco ci saranno i Mascalzzoni latini, che alle ore 23 in TEATRO renderanno omaggio al cantautore partenopeo, semplice e genuino come le sue canzoni, come la sua poesia.

La formazione propone le canzoni più belle del repertorio del cantautore partenopeo cogliendo l'essenza della sua storia, per poterla raccontare ancora. Aspettatevi una serata indimenticabile. Ticket € 2,00 fino alle 23.30 oltre € 10,00 (Ingresso in lista nominale).