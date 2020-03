'Macbeth in cucina'

I bambini cucinano con Macbeth? Cosa c’entra il testo di Shakespeare con il cibo? Lo scoprirete, piccoli e grandi, partecipando allo spettacolo del Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania che sarà in scena nei fine settimana del mese di marzo dal 7 al 29, il sabato alle ore 18.00 e la domenica mattina alle ore 11.00. Siamo ciò che mangiamo, si sa, ma mangiamo davvero ciò che desideriamo? O fin da piccoli ci facciamo guidare dall’abitudine e dalla fretta? I piccoli spettatori saranno invitati sul palco a preparare dei piatti freddi che accostano gusti semplici in maniera inconsueta, all’insegna del genuino e del prodotto locale: crema di mele con formaggio o crostini? Salsa all’aceto o pomodoro ciliegino?

Letizia Catarraso e Filippo Aricò (Re Duncan) che firmano l’adattamento drammaturgico e la regia, hanno immaginato un grande focolare come quelli delle antiche case di campagna dove avviene la vicenda, recitata dagli attori insieme alle buffe marionette di Letizia Catarraso. Con Maurizio Grassìa e Sara Palio. Ingresso 5 euro. Prenotare al 330843843.