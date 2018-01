In Ricordo di Monica / *MADE IN ME* / Esposizione Collettivo Arterìa

Venerdì 2 febbraio 2018, a partire dalle ore 18.30 presso 'Made in Me' appuntamento con 'In ricordo di Monica - Made in Me - Esposizione Collettivo Arteria'. Il Collettivo Arterìa, primo progetto artistico in MADE IN ME, curerà un’esposizione di opere e creazioni e presenterà le nuove iniziative. Per aggiungere un tocco magico all'atmosfera della serata una estemporanea esibizione in acustico di Dario Chillemi artista catanese, girovago, musicista, cantautore.

Il Collettivo Arterìa è un gruppo aperto che nasce dall'idea di tre giovani creative desiderose di generare fermento, una corrente artistica fresca, fruibile da tutti e fuori dall'elite ma ricca di contaminazioni, in grado di portare colore dove meno te l'aspetti. Ognuno contribuisce con il suo stile e le proprie tecnica per creare insieme un microcosmo di visioni ed espressioni. Link: https://www.facebook.com/ collettivoarteria/.