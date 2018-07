Madeinmedi - Mediterranean Design & Fashion Week, dal 9 al 14 luglio a Catania

Ci siamo. Il Madeinmedi - Mediterranean Design & Fashion Week, dal 9 al 14 luglio, ritorna a Catania. Un calendario sempre più ricco di appuntamenti, tra sfilate, shooting, concorsi per new faces, fashion film, mostre di gioiello e fotografia. E tanto altro ancora. Location inedita per l'edizione 2018 del Madeinmedi è “INDUSTRIE” in via Acquicella Porto 13, un grande main floor dove tutti i sensi possono essere stimolati dalla creatività. Giorno 13 luglio a sfilare saranno le collezioni di Antonio Attisano, Bianca Aloisi con il brand HurricaneB, Shahira Fawzy, e la capsule collection Harim for YKK. A seguire le sfilate dei giovani designer dell'Accademia Euromediterranea: Fiorenza Sciuto, Maria Randazzo, Rossella Leanza, Rossana Lupica, Valeria Amara, Karine Ivanova, Francesca Messina. In questo spazio dal sapore underground, grandi protagonisti saranno anche i gioielli degli studenti Harim Raffaele Censabella e Fabrizio Fazio, la mostra + showreel di Marlen Privitera e Agnese Ieraci, lo showreel di Marzia Minacapelli, Bruna Costanzo, Tecla Mangano. “Quest'anno il Madeinmedi sarà ospitato in una location inedita con l'ottica di dare visibilità in chiave contemporanea ai talenti del Mediterraneo. In una sorta di scenario urbano, l'arte sarà protagonista in tutte le sue forme espressive”, dichiara Marco Aloisi, producer dell'evento. In programma, il 12 luglio, presso il Mercure Catania Excelsior il seminario con lo stilista Luca Larenza che riceverà anche il Praemium Madeinmedi 2018 ed il casting per giovani modelli e modelle "Are you ready?". Inoltre, non mancherà la menzione speciale alla squadra di pallanuoto femminile Ekipe Orizzonte, a conclusione del progetto fotografico firmato dagli studenti Harim e finalizzato ad esaltare il connubio tra sport e arte. Confermata la presenza di L'Oréal Professionnel che, con il coordinamento di Giovanni Ventura, curerà l'hair styling dell'intero calendario del Madeinmedi. Il make up, invece, sarà curato da Maurizio Calcagno. Infine, anche quest'anno, sarà presente YKK, acronimo di Yoshida Kogyo Kabushikigaisha, gruppo leader mondiale degli accessori da chiusura e sponsor ufficiale del Madeinmedi.