Maestro Brigantony al Filenz

Il Maestro Brigantony, domenica 23 settembre, vi aspetta al Filenz - l'Isola di Land a #Catania. Tante le eccellenze siciliane conosciute ed apprezzate in tutto il mondo, tra cui il Maestro Brigantony. I pezzi del Maestro raccontano la #Sicilia visitata in massa da stranieri, soprattutto negli anni 80, facendo riferimenti alla città di Taormina, la meta più ambita all’epoca. Ingresso libero. A seguire Dj Set: Fabio La Manna, Fabio Cocuzza, Riccardo Priolo. Prenota il tuo tavolo per la pizzeria o il ristorante al numero 349 5499176.