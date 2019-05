Presentazione del libro “Frantumi di calma apparente”

Fervono i preparativi per il 31 maggio per l’ultima tappa del Maggio dei libri del Comune di Catania alla Biblioteca-Mediateca “Vincenzo Bellini” di via Di Sangiuliano. In tale occasione sarà infatti presentato il libro Frantumi di calma apparente di Clemente Cipresso. Dialogheranno con lo scrittore, la giornalista Valeria Barbagallo, l’attore e regista Gianluca Barbagallo, il Dott. Emiliano Abramo Presidente della Comunità di Sant’Egidio Sicilia e Guido Mina, Avvocato, teologo e canonista. L’avvocato Alfonso Gelo leggerà stralci del libro con la musica di Fabio Lo Schiavo. Partner dell’evento l’Associazione Charm Of Art rappresentata da Santo Cicirò, la Comunità di Sant’Egidio e Unicef. Il romanzo, edito da Effigi Edizioni ha suscitato un notevole interesse di critica e pubblico per la trama attuale e per i numerosi spunti di riflessione.

Frantumi di calma apparente, inquieta il lettore ma, sbattendogli in faccia gli aspetti più paradossali dell’esistenza nella loro rassicurante ciclicità, lo rasserena. Grande attesa quindi per l’evento che ha già riscosso un grosso interesse di critica e pubblico nell’ultima presentazione alla Mondadori Bookstore di Catania. Venerdì 31 maggio alle 17 si concluderà inoltre il percorso letterario tematico-cognitivo MondiCarta-OrizzontiNascosti 2019, ideato dallo scrittore e presidente del Circolo Letterario Pennagramma Mario Cunsolo che ha l’obiettivo, così come lo scorso anno, di innescare una riflessione su tema attraverso la presentazione di opere letterarie.