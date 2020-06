Ludum - Il quizzazzo dello scienziato pazzo

Una nuova attività/evento al LUDUM. Nella massima sicurezza utilizzando i nostri ampi spazi esterni, rispettando in modo esagerato il distanziamento, due splendide attività, divertenti e stimolanti. Il mitologico Mago Dimis con suo effervescente spettacolo all'aperto, pieno di trucchi nuovi e stupefacenti.

Il rubicondo scienziato pazzo del LUDUM Pazzus torna con il quiz/spettacolo più divertente che esiste. Lo stupefacente quizzazzo pazzo dello scienziato pazzo , con esperimenti e domande multimediali a risposta multipla, un mix interattivo che non smetterà di divertire e come se non bastasse anche ricchi premi in palio.

Su richiesta e prenotazione, è possibile visitare anche il museo della scienza con oltre 100 esperimenti interattivi. Inoltre con 2 € aggiuntivi è possibile visitare il museo della scienza. Prenotate la vostra partecipazione al 3485205905 o al 095382529: La prenotazione è OBBLIGATORIA!!!! Inizio attività ore 20:30 apertura biglietteria ore 20:00, per mantenere la sicurezza le attività sono riservate ad un numero ridotto di persone.