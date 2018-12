Magico Natale 2018 al Palazzo Biscari

MAGICO NATALE 2018. Palazzo Biscari. Mostra del regalo artigianale e non solo. 8/9 Dicembre. Palazzo Biscari, via Museo Biscari 10 Catania. INGRESSO LIBERO. Dalle ore 10.00 alle 22.00. Magico Natale, si svolgerà al Palazzo Biscari, il Palazzo Barocco privato più importante ed elegante di Catania.

Al Magico Natale gli eccellenti artigiani siciliani esporranno e venderanno i propri manufatti e prodotti tipici, selezionati con particolare attenzione, in uno scenario elegante e suggestivo. Sarà quindi un'occasione di shopping in prossimità del Natale Non mancheranno momenti di spettacolo e cultura. Particolare attenzione presta anche alla solidarietà, ospitando due Associazioni Onlus: Un Futuro per l'Autismo e Il Filo della Vita.