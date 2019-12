Magico Natale al Palazzo Biscari

MAGICO NATALE 2019. 7/8 Dicembre - Mostra Mercato del Regalo Artigianale e non solo....INGRESSO LIBERO 10:00 /22:00. Siamo giunti alla IV Edizione del Magico Natale. C'è tanta attesa per questo che è considerato l'Evento di Artigianato più elegante della città. Nel Palazzo Barocco più bello di Catania. Quest'anno c'è una bellissima novità. Saranno aperti e visitabili gli "appartamenti della Principessa", costruiti da Ignazio V per la moglie, Anna Morso e Bonanno dei principi del PoggioReale, con boiseries di legni intarsiati e pavimenti di marmo di epoca romana. Al Magico Natale troverete tutte le più belle creazioni di gioielli, pellicce, bijoux, borse , Pacthwork, presepi, accessori e prodotti tipici siciliani. Un'occasione unica per cominciare i vostri acquisti per i regali di Natale. Eventi In, come ogni anno, darà spazio alla solidarietà. Sarà presente la Onlus "Un futuro per l'Autismo" che si impegna da anni per dare sostegno, informazione e formazione alle famiglie.