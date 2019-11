Spettacolo 'Mai stata sul cammello?'

“Mai stata sul cammello?” è una commedia in due tempi di Aldo Nicolaj. Scrisse l’opera per Paola Borboni, una delle presenze storiche del teatro italiano, con una carriera lunghissima, cominciata nel 1916 e conclusasi pochi mesi prima della sua morte, nel 1994. Si tratta di una commedia umana al femminile, amara, in cui si affronta la tematica del rapporto madre-figlia di natura possessiva. In scena: Olga, una vecchia signora arzilla e intraprendente, egotista e calcolatrice a cui piace mangiare dolci, ricordare il suo passato intriso di viaggi e turbolenze, e giocare. Vittima prescelta dei suoi giochi è la figlia cinquantenne, Elsa, succube e affettuosa. A lei, rimprovera di essere stata incapace di costruirsi una vita conveniente, di essere invecchiata precocemente e di non sapere sfruttare le occasioni che la vita le ha presentato.

Tra madre e figlia, si inserisce Iris, giovanissima domestica tuttofare, divertente fanatica di telenovele, che riesce a mediare tra i loro opposti caratteri, ricavando le rispettive confidenze. Le due protagoniste, Olga e la figlia Elsa, ci trascinano nel loro microcosmo verso il tema universale e attuale della relazione tra genitori anziani e figli adulti. Una relazione fatta di azioni e reazioni, sensi di colpa, affanni, obblighi morali, desiderio di autonomia; ma anche di solitudini, voglia di compagnia e di tenerezze, in un costante (e forse incompiuto) abbraccio. Regia: Eugenio Patanè Con: Angela Giammuso, Daniela Melita, Silvana Cultrera; Gaetano Venuto, Salvo Di Franca, Giambattista Galeano, Giuseppe Leonardi e Dario Barbagallo. Coreografie: Centro Coreutico Accademia di Sicilia Khoreìa.