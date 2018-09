Mandala - Laboratorio di conoscenza di sè

Chi lo ha detto che disegnare e colorare siano attività esclusivamente per bambini? Per avvicinarsi ai Mandala non occorre essere artisti o saper disegnare, la loro funzione non è ottenere un prodotto finale perfetto dal punto di vista artistico, ma permettere un percorso individuale di ricerca di armonia e serenità interiore.

Realizzare e colorare un Mandala significa dedicare il proprio tempo ad una pratica di benessere per sviluppare la concentrazione, ritrovare armonia e tranquillità, favorire il rilassamento, far emergere emozioni e sentimenti e favorire una crescita interiore. Laboratorio di conoscenza di Sé attraverso il Mandala. Venerdì 28 Settembre dalle ore 17:00 alle 18:30. Realizzazione guidata di un Mandala. Sabato 29 Settembre dalle ore 17:00 alle 20:00. Costi di partecipazione: • Venerdì 15 € • Sabato 35 € • Entrambe le giornate 40 €. Info e prenotazioni al 3495419858 o c.giuffrida@hotmail.it.