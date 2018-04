Marella Ferrera per Paola Lenti alla Milano Design Week

La stilista Marella Ferrera rinnova la collaborazione con la designer Paola Lenti alla Settimana Internazionale del Design di Milano in programma dal 17 al 21 aprile. La couturier declina la sua esperienza di ricami dell’Alta Moda in una visione romantica, sdoganando l’immagine del fiore in una rielaborazione contemporanea su tappeti e pouf interamente ricamati a mano.

“Spring” ribadisce la filosofia condivisa del valore dell’artigianato italiano. Il concept del fiore passa attraverso una fusione diversa per trasformarsi in tavolini e pareti.

“Bloom” diventa esplosione cromatica e ricercatezza di segni quasi a scrivere un nuovo linguaggio.

“Sciara”, progetto sulla pietra lavica invetriata giunto al suo terzo anno di vita, si arricchisce di inedite visioni traendo spunto dalla profondità del mare in un susseguirsi di onde che, come una quadreria secentesca, compongono nuove architetture. Lunghi piani in lava dell’ Etna che si trasforma in venature di “marmo” ispirate agli Altari policromi della più importante tradizione italiana. L’intesa con Paola Lenti si riconferma nel suo alto profilo creativo e nell’esperienza reciproca di una vita sempre alla ricerca della bellezza in tutte le sue armonie.