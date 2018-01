Mariafausta presenta il nuovo album “million faces” in un in store tour che parte dalla Sicilia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Da pochi giorni in radio, nei digital stores e sulle piattaforme di streaming, il brano “Look Over” primo singolo estratto dall’album “Million Faces” di mariaFausta, una dichiarazione d’amore nei confronti della bellezza. “Viviamo in un mondo fatto di falsi miti e leggende. Ho strappato tutti i poster dal muro e così e ́nata Look Over. – racconta mariaFausta - La semplicità di far parte di qualcosa di più grande, di già perfetto, la consapevolezza di tutto ciò che arriva dal contatto con la natura mi porta a superare le mie paure. Voglio guardare Oltre..... oltre me stessa. “Look Over”. Il video, diretto da Peppe Irrera e Steve Flamini, è girato tra Calabria, Sicilia e le isole Eolie, e mette in evidenza straordinarie bellezze della nostra terra come: le cascate di Molochio in Calabria, le piscine di Venere a Milazzo, alcune riprese nei Sonoria studio a Scordìa ed il vulcano è… l’isola di Vulcano. E’ disponibile su youtube a questo link: http://bit.ly/2jlBpFv mariaFausta, ha presentato l’album “Million Faces” in anteprima al Théâtre de Nesle di Parigi, accompagnata da Matthieu Chazarenc alla batteria e Kevin Reveyrand al basso, sia inediti in versione unplugged violino e voce, con la partecipazione del famoso violinista francese Didier Lockwood. Il disco è scritto, prodotto e arrangiato interamente da lei, artista poliedrica che sta riscuotendo notevoli consensi all’estero, soprattutto in Francia, dove da tempo si esibisce e collabora con musicisti di fama. A partire da febbraio presenterà Million Faces anche in Italia, con un in store tour ed una serie di concerti che parte dalla Sicilia. Queste le prime date: 3 Febbraio, Messina - Feltrinelli Point; 10 Febbraio, Catania - Mondadori Book & Store. Million Faces, un disco atteso e coltivato, rappresenta il debutto dell’artista come solista e riflette la volontà di essere accessibile a tutti, pur non rinunciando alla propria natura e alle diverse qualità degli stili che ama. L’amore per l’orchestra, dalle sonorità più classiche a quelle più moderne, l’amore per il rock, l’elettronica, il progressive, il blues, il jazz e la musica pop. Al disco hanno collaborato anche musicisti di fama internazionale – tra gli altri il violinista classico italiano Franco Mezzena, l’armonicista jazz francese Olivier Ker Ourio e il bassista di flamenco francese Didier Del Aguila. L’album è disponibile in formato Cd, in digital download e su tutte le piattaforme di streaming (Itunes: http://apple.co/2A6uWbv) La Tracklist di Million Faces: 01. Look Over 02. The Last Train 03. Legend 04. Rare Woman 05. Loneliness 06. Baby Shine 07. Love Song 08. Rememberin’ Me 09. Inside Rememberin’ Me 10. The First Day 11. In The Room