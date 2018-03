'Mariti e Mogli' al Teatro ABC

Dal 23 al 25 marzo 2018 appuntamento al Teatro ABC con lo spettacolo dal titolo 'Mariti e Mogli'. Con Monica Guerritore e Francesca Reggiani dalla sceneggiatura del film omonimo di Woody Allen. Regia e drammaturgia Monica Guerritore con Ferdinando Maddaloni e Cristian Giammarini e con Enzo Curcurù, Lucilla Mininno, Angelo Zampieri, Malvina Ruggiano.

Nella scrittura originale di Monica Guerritore tutto accade in una notte piena di pioggia, in un luogo che, grazie ad un attento lavoro di contrazione del tempo, con il passare delle ore, diventa una sala da ballo, una sala d’attesa, un ristorante, un luogo della mente dove gli otto protagonisti (mariti, mogli, amanti…) si ritrovano, come nelle parole di Allen, in un “girotondo di piccole anime che sempre insoddisfatte girano e girano intrappolate nell’insoddisfazione cronica di una banale vita borghese”. Nelle simultaneità delle relazioni e degli intrecci clandestini, nelle rotture e nelle improvvise riconciliazioni, nei vagheggiamenti a volte comicissimi a volte paradossali, si percepiscono le “piccole altezze degli esseri umani”, così familiari a Bergman e a Strindberg. E, nel perdersi in danze all’unisono, su musiche bellissime da Louis Armstrong a Etta James, la notte scivola via...