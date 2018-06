Marranzano World Fest 2018 - 9ª edizione - "Tamburi Lontani"

La 9ª edizione del Marranzano World Fest andrà in scena dal 29 giugno al 2 luglio al Monastero dei Benedettini di Catania. Questi i principali appuntamenti della manifestazione: – Grandi concerti serali con ospiti dalla Sicilia e da tutto il Mondo – Workshop con artisti di rilievo internazionale – Conferenza di apertura sulle tradizioni ritimiche dei Tammurinari in Sicilia, dell'Afro-Samba in Brasile, del Sabar in Senegal, del teatro Balinese – Mercatino artigianale degli strumenti musicali – Parata multietnica di tamburi per le vie del centro storico di Catania e festa finale al Monastero – Eventi speciali e Anteprime. Per consultare tutto il programma cliccare sul seguente link.