Presentazione del libro 'Aria'

Sabato 8 giugno, alle 17,30, presso la Libreria Ubik del Parco Commerciale I Portali di San Giovanni La Punta, Marzia Sicignano presenta il suo nuovo libro “Aria” (Mondadori). La giovane autrice campana torna in libreria dopo il grandissimo successo di “Io, te e il mare” (Mondadori), un romanzo “ibrido” che alterna poesia e prosa, nato dall'omonima pagina Instagram su cui Marzia ha iniziato a pubblicare versi fin da quando era al liceo.

A un anno dalla pubblicazione di “Io, te e il mare”, che grazie a una fanbase sempre più numerosa (350.000 follower su Instragram e più di 200.000 su Facebook), ha venduto più di 50.000 copie, la instapoet torna in libreria con “Aria”. Protagonisti di questa storia sono Guido e Silvia, due ragazzi molto diversi per provenienza e per orizzonti, accomunati però da un’infanzia e un’adolescenza complicate, dove spesso si sono sentiti soffocare, sopraffatti com’erano dal dolore e dal senso di inadeguatezza. Quando si incontrano, però, qualcosa cambia. Le loro solitudini iniziano a parlarsi, si consolano, tanto che piano piano, insieme, nonostante gli scivoloni, hanno la sensazione di tornare finalmente a respirare. Perché non per forza una storia triste deve rimanere triste per sempre. E se è vero che le storie tristi non passano mai del tutto – perché ci rimangono sempre un po’ addosso –, è vero anche che, al di là di tutto, si può provare a essere felici lo stesso.